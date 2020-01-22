Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!

Ramo 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle birlikte Adana’da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz’i vuran ve can dostu Boz’u kurtaran Ramo, Boz’la beraber eve döndü. Meclis’in kararını hiçe sayan Ramo’nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi. İşte, Ramo 3. yeni bölüm fragmanı izleme ekranı…

Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanı izleyenlerle buluştu. Kısa sürede izleyenlerin beğenisini kazanan Show TV dizisi Ramo'da heyecan hız kesmedi. Dizide bu hafta; Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo'dan hesap sormaya mahalleye gitti. Sibel, elindeki silahı Ramo'ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. İşte, Ramo 3. yeni bölüm fragmanı izleme sayfası!

RAMO 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo'nun Cengiz'i öldürmesiyle birlikte Adana'da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz'i vuran ve can dostu Boz'u kurtaran Ramo, Boz'la beraber eve döndü. Meclis'in kararını hiçe sayan Ramo'nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi.

Öte yandan Cengiz'in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düştü. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo'dan hesap sormaya mahalleye gitti. Sibel, elindeki silahı Ramo'ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. Fakat bu sırada kardeşi Neco'nun yaşadığını öğrendi. Halef, Sibel ve Neco'nun mahallede olduğunu bilmeden, yerleştirdiği bombayla karşı atağa geçti.

Hasan, Sibel'in uyarısıyla bombayı bulup, mahalleden uzaklaştırdı. Ramo, Yavuz'a malları verip, Cihangir'le görüşmek istediğini söylerken aniden Yavuz'un adamlarının beklenmedik hamlesiyle karşılaştı. Adamların Ramo'yu, boynuna geçirdikleri iple boğmaya çalıştıkları final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.