Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Star TV’de Salı akşamları yayınlanan Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça’yı kurtarmak için zamana karşı yarıştı. İşte, Çocuk 18. bölüm fragmanı izleme ekranı…

Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Çocuk dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Duruşma günü geldiğinde Akça felakete sürüklendiğinin farkında olmadan oğlunu kurtarmak için hareket etti. Hasan ise zamana karşı yarış verdi. İşte, Çocuk 18. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler…

ÇOCUK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇOCUK 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe'yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe'yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal'i Efe'nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe'nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir.

Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça'nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Zeynep'i zengin bir adamla evlendirip düğünde takılan çeyreklere el koymayı planlayan Emine'nin gözü para hırsıyla bir kez daha dönerken; Akça'yı da uçuruma doğru çektiğinin farkında değildir. Duruşmaya saatler kala büyük bir açmaza sürüklenen Akça'nın tek derdi oğlunu kaybetmemektir.

Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça'yı kurtarmak için zamana karşı yarışır. Babasının yıllar önce şaibeli bir şekilde ortadan kaybolması olayını da unutmuş değildir.