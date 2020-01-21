Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle! Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimlerin bulunduğu Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; Hekimoğlu ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başladı. Bir yandan da Hekimoğlu hastasının gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalıştı. İşte, Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı…

Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle! Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, bir gün Gülay'ın aniden fenalaşmasıyla kendilerini Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buldu. Kerem annesinin hastalanmasının başka bir nedeni olduğu konusunda ısrarcı olunca Hekimoğlu devreye girdi. İşte, Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

HEKİMOĞLU 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU 4. BÖLÜM FRAGMANI!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, bir gün Gülay'ın aniden fenalaşmasıyla kendilerini Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nide bulurlar. Gülay'la ilgilenen doktor durumu alkole bağlı basit bir damar tıkanıklığı olarak değerlendirir. Ne var ki Kerem annesinin hastalanmasının başka bir nedeni olduğu konusunda ısrarcıdır. Hekimoğlu Kerem'in doktorla konuşmasına kulak misafiri olur ve vakayı kendisi almaya karar verir. Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getirse de, babasını erken yaşta kaybeden ve annesine büyük bir disiplinle bakan Kerem de onun ilgisini çekmiştir.

Hekimoğlu ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başlarlar. Bir yandan da Hekimoğlu kadının gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışır. Hekimoğlu ve ekip annesiyle ilgilenirken Kerem'in sırrı da açığa çıkmak üzeredir.

Vakayla ilgilenirken İpek'in baskısıyla poliklinikte de hasta görmek zorunda olan Hekimoğlu'nun artık ona şiirler yazan bir hasta hayranı vardır. Hekimoğlu bunu da bir semptom olarak değerlendirir ve hayranlığın altında yatan sebebi araştırır.

Bütün bunlar yaşanırken İpek'in Hekimoğlu'na bir sürprizi vardır. Orhan ve genç uzmanlar için artık bir mola verip hep birlikte eğlenip, yemek yeme zamanı gelmişken Hekimoğlu da onlara katılacak mıdır?