"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Hatay'da askeri kamuflaj giyip izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Hatay'ın İskenderun ilçesinde askeri kamuflaj giyerek seyirciyle bir araya geldi.

Hatay'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir katıldı.

Filmin gösterimi öncesinde gazetecilere açıklama yapan başrol oyuncularından Murat Cemcir, kendisinin de İskenderun'da okuduğunu söyledi.

Kenti çok iyi bildiğini ve insanını çok sevdiğini ifade eden Cemcir, "Ben ilk burada hayal kurmaya başladım. Okulun tiyatrosundaydım, ilk burada sahneye çıktım. Ondan sonra burada bir bölge tiyatrosunda oynuyordum. Mesleği burada öğrendim." dedi.





Bir gazetecinin askeri kamuflaj giymelerini sorması üzerine Cemcir, "Özel bir sebebi yok ama burada gelmişken buraya has bir şey vardır ya Deniz Kuvvetleri burada olduğu için ondan sonra değerli bir yer Hatay. Atatürk'ün en çok vatan toprağına katmak istediği yer olduğunu çok iyi biliyorum burada okuduğum ve 4 yıl burada yaşadığım için. O yüzden de buradan bir hatıra olarak üzerimizde taşıyalım diye aldık. Tamamen vatanseverlik." dedi.

Cemcir, vatandaşların yoğun ilgisinin kendileri çok mutlu ettiğini de söyledi.





Ahmet Kural ise bundan sonraki oynayacakları film projesiyle ilgili soruya "Selçuk Aydemir'in yazdığı bir dizide oynayacağımı biliyorum ama o tüyoyu da verirsem bana kızabilir. Çok ufak bir tüyo dediğiniz şey bazen bütün diziyi anlatabiliyor. Çünkü ben öyle patavatsızımdır biraz. Acayip bir şey ama öyle söyleyeyim." cevabını verdi.

Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.

Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.