Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu

Hangi adda bir hayvan yoktur? 20 Ocak Kim Milyoner Olmak İster’de Hangi adda bir hayvan yoktur? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Hangi adda bir hayvan yoktur? 20 Ocak Kim Milyoner Olmak İster'de Hangi adda bir hayvan yoktur? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

Hangi adda bir hayvan yoktur?

A: Fındık kurdu

B: Fındık faresi

C: Fındık biti

D: Fındık piresi

Doğru cevap: Fındık piresi (D)