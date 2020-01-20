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1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
1861'DE KURULAN İTALYA KRALLIĞI'NIN İLK BAŞKENTİ NERESİDİR?

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? 20 Ocak Kim Olmak İster’de 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? 20 Ocak Kim Olmak İster'de 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?

A: Floransa

B: Torino

C: Roma

D: Milano

Doğru cevap: Torino (D)

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