1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? 20 Ocak Kim Milyoner Olmak İster’de 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? 20 Ocak Kim Milyoner Olmak İster'de 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?

A: Floransa

B: Torino

C: Roma

D: Milano

Doğru cevap: Torino (D)