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ABD'li şarkıcı David Olney konserde hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.01.2020
ÜNLÜ SANATÇI KONSERDE HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Florida'da konser verdiği sırada sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Americana adlı müzik türünün öncülerinden olan David Olney, 20’yi aşkın solo albüm çıkarmıştı.

Olney ile cumartesi günkü konser veren Scott Miller, bir şarkı sırasında Olney'nin duraksayıp "Özür dilerim" dediğini ve elini göğsüne götürdüğünü aktardı.

Miller, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Gitarını elinden hiç bırakmadı ya da iskemlesinden hiç inmedi. Ölümü kendisi gibi kolay ve nazikti" ifadelerini kullandı.

Americana adlı müzik türünün öncülerinden olan , 20'yi aşkın solo albüm çıkardı. İkinci albümünde yer alan "Deeper Well" adlı şarkı Emmylou Harris tarafından 1995 yılında cover'landı.

Olney'nin şarkılarını coverlayan isimler arasında Del McCoury, Slaid Cleaves ve The Wailin Jennys gibi şarkıcı ve gruplar bulunuyordu.

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