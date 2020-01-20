Melisa Şenolsun zirveye oturdu
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Son dönemde oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Melisa Şenolsun zirveye oturdu. Özellikle Atiye dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şenolsun IMBD’nin ‘Star Metre Türkiye’ listesinde birinci sıraya yükseldi.
Son dönemde oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Melisa Şenolsun, IMBD'nin 'Star Metre Türkiye' listesinde birinci sıraya yükseldi.
Geçtiğimiz hafta bir ödül töreninde 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü de alan oyuncuyu, sıralamada Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi isimler takip ediyor.
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