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Melisa Şenolsun zirveye oturdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.01.2020
MELİSA ŞENOLSUN ZİRVEYE OTURDU

Son dönemde oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren zirveye oturdu. Özellikle Atiye dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şenolsun ’nin ‘’ listesinde birinci sıraya yükseldi.

Son dönemde oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren , 'nin '' listesinde birinci sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz hafta bir ödül töreninde 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü de alan oyuncuyu, sıralamada Beren Saat ve gibi isimler takip ediyor.

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