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Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
TİTANİC FİLMİYLE HATIRLANAN MY HEART WİLL GO ON ŞARKISINI GİTTİĞİ HER YERDE DUYMAKTAN BUNALDIĞINI SÖYLEYEN KİMDİR?

Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?

A: James Cameron

B: Leondardo DiCaprio

C: Kate Winslet

D: Celine Dion

Doğru cevap: Kate Winslet

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