Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını söyleyen kimdir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?

A: James Cameron

B: Leondardo DiCaprio

C: Kate Winslet

D: Celine Dion

Doğru cevap: Kate Winslet