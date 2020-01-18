Hangi adda bir yemek vardır? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangi adda bir yemek vardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangi adda bir yemek vardır? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangi adda bir yemek vardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangi adda bir yemek vardır?

Doğru cevap: Pırtımpırt (B)