18 Ocak 2020, Cumartesi
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Hangi adda bir yemek vardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2020
HANGİ ADDA BİR YEMEK VARDIR?

Hangi adda bir yemek vardır? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Hangi adda bir yemek vardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangi adda bir yemek vardır? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Hangi adda bir yemek vardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangi adda bir yemek vardır?

Doğru cevap: Pırtımpırt (B)

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