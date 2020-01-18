Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı...

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı..

A: Adolf Hitler

B: Napolyon Bonapart

C: Voltaire

D: Jean - Jacques Rousseau

Doğru cevap: Voltaire (C)