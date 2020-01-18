Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı...
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı..
A: Adolf Hitler
B: Napolyon Bonapart
C: Voltaire
D: Jean - Jacques Rousseau
Doğru cevap: Voltaire (C)
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