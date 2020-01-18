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Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2020
KUTSAL ROMA-GERMEN İMPARATORLUĞU İÇİN NE KUTSAL NE ROMALI, NE DE BİR İMPARATORLUK DİYEN KİMDİR?

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir? İşte Kim Olmak İster sorusu ve cevabı...

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir? İşte Kim Olmak İster sorusu ve cevabı..

A: Adolf Hitler

B: Napolyon Bonapart

C: Voltaire

D: Jean - Jacques Rousseau

Doğru cevap: Voltaire (C)

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