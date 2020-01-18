Histoloji nedir?
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
Histoloji nedir? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Histoloji nedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...
Histoloji nedir? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Histoloji nedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...
Histoloji nedir?
A: Tarih Bilimi
B: Duygu Bilimi
C: Doku Bilimi
D: Ruh Bilimi
Doğru cevap: Doku Bilimi (C)
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