Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…
Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…
Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
A: Birinci
B: Üçüncü
C: Beşinci
D: Yedinci
Doğru cevap: Yedinci (D)
kalan karakter 1000
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