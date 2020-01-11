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Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
JÜL SEZAR VE MARCUS ANTONİUS'LA YAŞADIĞI AŞKLA BİLİNEN ÜNLÜ KLEOPATRA, MISIR KRALİÇESİ OLAN KAÇINCI KLEOPATRA'DIR?

ve 'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

ve 'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

A: Birinci

B: Üçüncü

C: Beşinci

D: Yedinci

Doğru cevap: Yedinci (D)

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