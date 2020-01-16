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Burak Hakkı set öncesi tatile çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.01.2020
SET ÖNCESİ BÖYLE STRES ATTI

Önümüzdeki ay Kapadokya'da çekimlerine başlanacak olan 'Geal' adlı filmde rol alacak olan ve , set öncesi 'da stres attı. Zorlu çekimler öncesi birlikte dinlenen ve sete hazırlanan oyunculardan Burak Hakkı, Antalya tatiline Yunanlı sevgilisi Anna Pappa'yı da getirirken sevgilisine 'yi tanıttı hem de dinlendi.

Türk-İngiliz ortak yapımı filmde bir kiralık katili canlandıracak ve filmde mafya babası rolü ile kamera karşısına geçecek olan konakladıkları otelde birlikte set hakkında fikir alışverişi yaptı.

Burak Hakkı ve Ümit Okur, çekimleri Kapadokya ve 'nin çeşitli illerinde gerçekleşecek filmin oyuncu kadrosunda yerli ve ağırlıklı olarak İngiliz oyuncuların yer alacağını söyledi.

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