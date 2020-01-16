Burak Hakkı set öncesi tatile çıktı

Önümüzdeki ay Kapadokya'da çekimlerine başlanacak olan 'Geal' adlı filmde rol alacak olan Burak Hakkı ve Ümit Okur, set öncesi Antalya'da stres attı. Zorlu çekimler öncesi birlikte dinlenen ve sete hazırlanan oyunculardan Burak Hakkı, Antalya tatiline Yunanlı sevgilisi Anna Pappa'yı da getirirken sevgilisine Türkiye'yi tanıttı hem de dinlendi.

Türk-İngiliz ortak yapımı filmde bir kiralık katili canlandıracak Burak Hakkı ve filmde mafya babası rolü ile kamera karşısına geçecek olan Ümit Okur konakladıkları otelde birlikte set hakkında fikir alışverişi yaptı.

Burak Hakkı ve Ümit Okur, çekimleri Kapadokya ve Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşecek filmin oyuncu kadrosunda yerli ve ağırlıklı olarak İngiliz oyuncuların yer alacağını söyledi.