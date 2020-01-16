Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
Giriş Tarihi: 16.01.2020
Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimlerdir? TV 8’in her sezon ilgi gören yarışma programı Survivor yayın tarihi merak ediliyor. Yarışmanın yeni sezonunda da Ünlüler – Gönüllüler formatının olması bekleniyor. Ünlüler takımında mücadele edecek isimler de şimdiden belli olmaya başladı. İşte, Survivor 2020 yarışmacıları ve Survivor 2020 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!
2020 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler sorusu yarışmayı merakla bekleyenler tarafından sorgulanıyor. Yeni sezonuyla TV 8'de yayınlanacak yarışmada izleyenleri yepyeni sürprizler de bekleyecek. Takımların Ünlüler – Gönüllüler şeklinde ayrılacağı biliniyor. Gönüllüler takımı henüz açıklanmazken, Ünlüler takımı da yavaş yavaş belli oluyor. İşte, Survivor 2020 yayın tarihi ve yarışmacıları!
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