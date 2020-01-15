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Atv’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
ATV’NİN YENİ BOMBASI: GEL DESE AŞK

ekranlarının yeni dizisi izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok ünlü yıldızı bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu ekran başındakileri heyecanlandırırken dizinin konusu araştırılmaya başlandı. İşte imzalı olan ve yapımcılığını ’ın üstlendiği Gel Dese Aşk’ın konusu ve oyuncu kadrosu...

'nin yeni bombası , ünlü yıldızları bir araya getiriyor. Usta yönetmen 'ın yeni dizisi 'Gel Dese Aşk, yakında Atv'de başlıyor.

Yapımcılığını 'ın üstlendiği, 'un ve Aslı Kahraman'ın yönettiği dizide; , , İlayda Çevik, , , Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi rol alıyor.

AŞKI YENİDEN BULMA HİKAYESİ

20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor

'Gel Dese Aşk'; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Dizi, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden bulmasını konu ediniyor.

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