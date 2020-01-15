Atv’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?
Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok ünlü yıldızı bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu ekran başındakileri heyecanlandırırken dizinin konusu araştırılmaya başlandı. İşte Osman Sınav imzalı olan ve yapımcılığını Sinegraf’ın üstlendiği Gel Dese Aşk’ın konusu ve oyuncu kadrosu...
ATV'nin yeni bombası Gel Dese Aşk, ünlü yıldızları bir araya getiriyor. Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi 'Gel Dese Aşk, yakında Atv'de başlıyor.
Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın yönettiği dizide; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi rol alıyor.
AŞKI YENİDEN BULMA HİKAYESİ
20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor
'Gel Dese Aşk'; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Dizi, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden bulmasını konu ediniyor.
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