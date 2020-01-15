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Zara sahnede gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.01.2020
ZARA SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şarkıcı , geçtiğimiz gün Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Sahnesi'nde konser verdi. Konserin en büyük sürprizi ise 87'lik teyzenin doktordan izinle konseri izlemesi oldu. ile konsere katılan teyzeyi gören Zara, gözyaşlarını tutamadı.

İzleyicileri şarkılarıyla mest eden 'nın konserindeki en ilginç olay ise; 87 yaşındaki bir teyzenin, hastaneden özel izinle, damar yolu açık bir şekilde konsere katılması oldu.

ile konsere katılan teyzeyi gören Zara, gözyaşlarını tutamadı. Sahneden inip teyzenin yanına giden sanatçı, yaşlı teyzenin ellerinden öptü.

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