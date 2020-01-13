Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Şeniz konaktan kovuldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Zalim İstanbul dizisi heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara geldi. Dizinin 26. son bölümünde; Cenk geçmişiyle hesaplaşırken intihara kalktı. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim’in ellerini birleştirmeye kararlıydı. İşte, Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı…

Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı için dizinin takipçileri merak içerisinde. Her hafta büyük bir ilgiyle izlenen Zalim İstanbul dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide gelecek hafta Şeniz'in evden kovulmasının etkileri sürecek. Köşkten kovulan Şeniz'in şimdiki hamlesi ne olacak? İşte, Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh'ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir.

Agâh oğlunun yaptığının altında ezilirken Nedim amcasının yamacından ayrılamaz. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim'in ellerini birleştirmeye kararlıdır.

Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıkacaktır. Şeniz' in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye kararlıdır. Agâh ipin ucunu yakaladığında ise öfkesi sınır tanımayacaktır.