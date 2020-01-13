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Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
OSMANLI DEVLETİ'NDE İMRAHOR ADLI GÖREVLİLER SARAYDA HANGİSİNDEN SORUMLULARDI?

Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? 13 Ocak tarihli Kim Olmak İster’de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? sorusunun cevabı haberimizde.

Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? 13 Ocak tarihli Kim Olmak İster'de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? sorusunun cevabı haberimizde.

Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

A: Padişahın ahırından

B: Padişahın yemeklerinden

C: Padişahın giysilerinden

D: Padişahın fermanlarından

Doğru cevap: Padişahın ahırından (A)

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