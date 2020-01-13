Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? 13 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? sorusunun cevabı haberimizde.

Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? 13 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? sorusunun cevabı haberimizde.

Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

A: Padişahın ahırından

B: Padişahın yemeklerinden

C: Padişahın giysilerinden

D: Padişahın fermanlarından

Doğru cevap: Padişahın ahırından (A)