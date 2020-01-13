Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? 13 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? sorusunun cevabı haberimizde.

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? 13 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? sorusunun cevabı haberimizde.

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

A: Bulgaristan

B: Japonya

C: Cezayir

D: Norveç

Doğru cevap: Japonya