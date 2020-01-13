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Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020
ESKİDEN DİŞLERİ SİYAHA BOYAMANIN SAĞLIK VE GÜZELLİK SEMBOLÜ OLDUĞU YER NERESİDİR?

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? 13 Ocak tarihli Kim Olmak İster’de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? sorusunun cevabı haberimizde.

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? 13 Ocak tarihli Kim Olmak İster'de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? sorusunun cevabı haberimizde.

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

A: Bulgaristan

B: Japonya

C: Cezayir

D: Norveç

Doğru cevap: Japonya

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