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Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020
MERKEB-İ KEBİR, MERKEB-İ TAVİL, MERKEB-İ SAKİL VE MERKEB-İ HAFİF ESKİDEN HANGİSİNİN ÇEŞİTLERİNE VERİLEN ADLARDIR?

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Kim Olmak İster’de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Kim Olmak İster'de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?

A: Fayton

B: Gemi

C: Tramvay

D: Kağnı

Doğru cevap: Gemi (B)

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