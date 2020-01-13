Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…
Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…
Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
A: Fayton
B: Gemi
C: Tramvay
D: Kağnı
Doğru cevap: Gemi (B)
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