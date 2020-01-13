Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?

A: Fayton

B: Gemi

C: Tramvay

D: Kağnı

Doğru cevap: Gemi (B)