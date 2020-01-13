La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?

Doğru cevap: Mona Lisa