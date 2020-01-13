13 Ocak 2020, Pazartesi
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La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020
LA GİOCONDA HANGİ ÜNLÜ TABLONUN DİĞER ADIDIR?

La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? Kim Olmak İster’de sorulan La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? Kim Olmak İster'de sorulan La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?

Doğru cevap: Mona Lisa

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