1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır? 13 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır? sorusunun cevabı haberimizde.

1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır? 13 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır? sorusunun cevabı haberimizde.

1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısna uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?

A: Maymun

B: Yarasa

C: Kedir

D: Domuz

Doğru cevap: Maymun