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Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
DEVE KUŞU GİBİ, TDK SÖZLÜĞÜNE GÖRE KİMLER İÇİN YAPILAN BİR BENZETMEDİR?

Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Kim Olmak İster’de sorulan Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Kim Olmak İster'de sorulan Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

A: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar

B: Olup bitenleri görmezden gelenler

C: Gerçekleri çarpıtanlar

D: Doğruları söyleyenler

Doğru cevap: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar (A)

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