Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

A: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar

B: Olup bitenleri görmezden gelenler

C: Gerçekleri çarpıtanlar

D: Doğruları söyleyenler

Doğru cevap: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar (A)