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Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
HANGİSİ 2019'DA THE ECONOMİST DERGİSİ TARAFINDAN AÇIKLANAN DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHRİ UNVANINI PAYLAŞAN ÜÇ ŞEHİRDEN BİRİ DEĞİLDİR?

Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? 13 Ocak tarihli Kim Olmak İster’de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? sorusunun cevabı haberimizde.

Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? 13 Ocak tarihli Kim Olmak İster'de bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını payla��an üç şehirden biri değildir? sorusunun cevabı haberimizde.

Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

A: Paris

B: Londra

C: Hong Kong

D: Singapur

Doğru cevap: Londra (B)

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