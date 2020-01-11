11 Ocak 2020, Cumartesi
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Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.01.2020
HANGİSİ, SIRTLANLARLA DİĞERLERİNDEN DAHA YAKIN AKRABADIR?

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?

A: Kangurular

B: Firavun fareleri

C: Çakallar

D: Şempanzeler

Doğru cevap: Firavun fareleri (B)

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