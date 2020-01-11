Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?

A: Kangurular

B: Firavun fareleri

C: Çakallar

D: Şempanzeler

Doğru cevap: Firavun fareleri (B)