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Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
HANGİSİ, DALLI VE BENEKLİ ÇEŞİTLERİ DE OLAN, ESKİDEN KULLANILAN İPEKLİ VE PAMUKLU BİR KUMAŞTIR?

Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?

A: Sandal

B: Kayık

C: İskele

D: Kürek

Doğru cevap: Sandal (A)

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