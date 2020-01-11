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Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
ELİNİZE BİR TARTI ALIP TARTILACAK OLSANIZ HANGİSİNDE DAHA AĞIR GELİRDİNİZ?

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? sorusunun yanıtı nedir? İşte, ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?

A: Merkür

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Doğru cevap: Dünya

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