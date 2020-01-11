Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Kim Milyoner Olmak İster 11 Ocak son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? sorusunun yanıtı nedir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada merak edilen soru ve cevaplar…

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?

A: Merkür

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Doğru cevap: Dünya