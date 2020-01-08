İbrahim Tatlıses duyurdu! İbo Show yakında başlıyor
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni dönemde ekranlarda olacağını duyurdu. Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. İbo Show yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim” dedi.
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı tarafından İstanbul'da açılan saç ekim merkezinin açılışında konuştu. Bu özel günde babası İbrahim Tatlıses açılış için İzmir'den İstanbul'a geldi. 68 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söylerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İBO SHOW YAKINDA BAŞLAYABİLİR"
İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.
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