08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İbrahim Tatlıses duyurdu! İbo Show yakında başlıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İBRAHİM TATLISES HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Usta sanatçı , yeni dönemde ekranlarda olacağını duyurdu. Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim” dedi.

oğlu Ahmet Tatlı tarafından İstanbul'da açılan saç ekim merkezinin açılışında konuştu. Bu özel günde babası İbrahim Tatlıses açılış için İzmir'den İstanbul'a geldi. 68 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söylerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İBO SHOW YAKINDA BAŞLAYABİLİR"

İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN