EDHO bu akşam var mı? ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi bu hafta başlamadı. Dizinin yayınlanmamasıyla birlikte EDHO bu akşam var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO bu akşam var mı, neden yok? ATV'de her Salı akşamı reyting rekorları kıran EDHO'nun yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yeni yıl tatili nedeniyle yayınlanmayan EDHO neden yok? Eşkıya Dünyayaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin 154. yeni bölümü merakla bekleniyordu. İşte, EDHO bu akşam var mı sorusunun cevabı!

EDHO BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 154. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Yeni yıl tatilinin yeni sıra kanalların yaptığı yeni reklam anlaşmaları nedeniyle diziler yayına ara verdi. Dizinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

7 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışında bu akşam Ana Haber Bülteni'nin ardından saat 20:00'de Goosebumps: Canavar Firarda adlı sinema filmi başlayacak. Saat 22:05'te ise 2012 isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır.

Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.