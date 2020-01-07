Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?

Star TV’nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi yeni bölüm ne zaman sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Oyuncu kadrosunda Nazen Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran gibi isimlerin yer aldığı Çocuk dizisinin 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Yılbaşı tatili ve kanaların reklam anlaşmaları nedeniyle geçtiğimiz hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. İşte, Çocuk bu akşam var mı sorusunun yanıtı!

Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman? Dizilerin yayın akışları yoğun şekilde sorgulanıyor. Yılbaşı tatili ve dizilerin yeni yılda yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle dizilerin yeni bölümleri geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Yeni haftada dizilerin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Çocuk bu akşam var mı sorusunun cevabı…

ÇOCUK BU AKŞAM VAR MI?

Çocuk dizisi 7 Ocak Salı Star TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin 16. yeni bölümünün 14 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyor.

7 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI!

Kanalın yayın akışında bu akşam Çin Seddi isimli yabancı sinema filmi bulunuyor. Filmin ardından Çocuk dizisinin tekrar bölümü ekranda olacak.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, Akça'nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır. Akça, ertesi sabah evden köşke gider ve oraya yerleşir. Bunu öğrenen Hasan deliye döner ve köşkü basar. Evlenip Efe'yi alma hayalleri kurarlarken Akça'nın bu kesin tutumu Hasan'ın aklına hiç yatmamaktadır. Hasan babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya'nın desteğiyle babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına gelenleri öğrenmeye çalışır.

Akça'nın değişen tavrının, köşke yerleşmesinin arkasında da bunun olduğunu sezmektedir. Hasan Ziya'nın çalışmasıyla babasının elindeki bütün malları ölmeden önce sattığını öğrenir. Asiye de bunu öğrenmiştir, o da bu meseleyi Hasan'a duyurmadan araştırır. Asiye, Hasan'ın elindeki bilgileri kendi elde ettikleriyle karşılaştırdığında tüm ailenin kaderini değiştirebilecek gerçeği öğrenir. Bir karar alır. Babasının ölümüne dair gerçekleri anlatmak için Hasan'ı çağırır.

Diğer tarafta Akça daha fazla dayanamaz. Hasan'a gidecektir. Hasan'a, onun uğruna katil olduğunu anlatıp teslim olacaktır. Ama onu durduran bu sefer hiç beklemediği biridir…Rıza'nın köşke geliş haberiyle tüm dengeler alt üst olur.