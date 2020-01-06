Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
Altın Küre ödülleri hangi kanalda? 2020 Altın Küre ödülleri için geri sayım sürüyor. Ünlü komedyen Ricky Gervais’in sunuculuğunu yapacağı gecede, sinema ve dizi sektörünün en iyileri sahibini bulacak. The Irishman ve Once Upon a Time in Hollywood gibi filmler gecenin favorileri arasında bulunuyor. Peki, Altın Küre ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı…
2020 Altın Küre ödülleri hangi kanalda? Sinema ve dizi sektörünün en iyilerinin belirleneceği ve dünya çapında da takip edilen bir ödül töreni olan Altın Küre ödül töreni bu gece saat 03:00 itibariyle başlayacak. Bu yıl 77.si düzenlenecek Altın Küre Ödül Töreni'nde 14'ü sinema, 11'i televizyon yapımı olmak üzere toplam 25 kategoride ödül verilecek. Peki, Altın Küre hangi kanalda? İşte detaylar…
ALTIN KÜRE NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Yıldızların bir araya geldiği Altın Küre (Golden Globe) ödül töreni, canlı yayınla 5 Ocak Pazar'ı 6 Ocak Pazartesi'ye bağlayan gece Türkiye saati ile 03.00'da ekrana gelecek.
Aynı anda 220'nin üzerinde ülkede takip edilecek olan törenin canlı yayını NBC kanalında olacak. Törenin Türkiye'den herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
ALTIN KÜRE TARİHİ
Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nın NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir.
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