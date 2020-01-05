Şarkıcı Nez şikayetçi oldu: Çok korkuyorum
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Daha önce her yerde kendisini takip eden sapık hayranıyla davalık olan Nez, bu kez sosyal medyadan “Benim olacaksın, seni kimseye yar etmem” diye mesajlar atan kişiyi şikayet etti
Şarkıcı Nez'in başı yine bir hayranıyla dertte! SABAH'ın haberine göre; Nez, bir takipçisinin sosyal medyada kendisine "Benim olacaksın, seni başkasına yar etmem" şeklinde mesajlar attığını, mesajların artarak devam ettiğini ve çok korktuğunu söyledi.
MESAJLARI GÖSTERDİ
İstanbul Adliyesi'ne giden Nez, tacizci hayranın kimliğinin tespit edilmesini istedi. Şarkıcının ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nez, kendisine gelen mesajların çıktılarını da delil olarak sundu.
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