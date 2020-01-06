77. Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde kazananlar belli oldu
Bu yıl 77'nci kez düzenlenen 77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri töreni ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da gerçekleşti. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen ödüllerin dağıtıldığı gece çok sayıda ünlüyü de konuk etti.
77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri gecesinde ödüller sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da gerçekleşen törende Ricky Gervais üstlendi.
İşte 77'nci Altın Küre Ödülleri'nde en iyiler
Müzikal ya da komedi filminde en iyi kadın oyuncu: Awkwafina (The Farewell)
Müzikal ya da komedi filminde en iyi erkek oyuncu: Taron Egerton (Rocketman)
Sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood – Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi mini dizi: Çernobil
Mini dizi ya da TV filminde en iyi kadın oyuncu: Michelle Williams (Fosse-Verdon)
Cecille B. DeMille Ödülü: Tom Hanks
Sinema- En iyi yönetmen: Sam Mendes (1917)
TV dizisi (Drama) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Brian Cox ("Succession")
Yabancı dilde en iyi film: Parazit (Güney Kore)
TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi kadın oyuncu performansı: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)
En iyi TV dizisi (Drama): Succession
TV için çekilmiş dizi, film ya da mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı: Stellan Skarsgard (Çernobil)
Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Russell Crowe (The Loudest Voice)
TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Ramy Youssef (Ramy)
TV dizisinde en iyi kadın oyuncu performansı: Olivia Colman (The Crown)
TV dizisi, mini dizi ya da TV filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Arquette (The Act)
En iyi film şarkısı: I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)
Müzikal ya da komedi en iyi TV dizisi: Fleabag
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Denn (Marriage Story)
En iyi animasyon film: Missing Link
Sinema dalında en iyi senaryo: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
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