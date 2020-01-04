Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir? İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir? İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
Doğru cevap: D: Cüneyt Arkın
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- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
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