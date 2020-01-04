Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun yanıtı haberimizde…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun yanıtı haberimizde…

Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?

A: Tukatakalattırmaya götür

B: Takutakalattırmaya götür

C: Takatukullattırmaya götür

D: Takatakulattırmaya götür

Doğru cevap: C: Takatukullattırmaya götür