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Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.01.2020
AL BU TAKATUKALARI TAKATUKACIYA ŞEKLİNDE BAŞLAYAN TEKERLEMENİN DEVAMINDA HANGİSİ SÖYLENİR?

yarışmasında sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun yanıtı haberimizde…

yarışmasında sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun yanıtı haberimizde…

Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?

A: Tukatakalattırmaya götür

B: Takutakalattırmaya götür

C: Takatukullattırmaya götür

D: Takatakulattırmaya götür

Doğru cevap: C: Takatukullattırmaya götür

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