Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun yanıtı haberimizde…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada sorulan Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir? sorusunun yanıtı haberimizde…
Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
A: Tukatakalattırmaya götür
B: Takutakalattırmaya götür
C: Takatukullattırmaya götür
D: Takatakulattırmaya götür
Doğru cevap: C: Takatukullattırmaya götür
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü!
- Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
- İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı
- Sibel Can'ın şarkı söylerken bir anda düştü!
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Esra Erol canlı yayında sinirler gerildi
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Süha Uygur duyurdu! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
- Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...
- En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?