Yıldız Tilbe kapılarını kapattı
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemin en popüler müzik türü olan rap sanatçılarından biriyle düet yapıp yapmayacağı sorulan usta sanatçı, 'Yıldız Tilbe şarkıları yapmaya devam edeceğim' diyerek kapılarını kapattı.
Yılbaşı gecesi Kıbrıs Concorde Otel'de sahne alan Yıldız Tilbe, konser önce muhabirlerin sorularını tüm samimiyetiyle yanıtladı.
Yıldız Tilbe, "2020'de hedefleriniz var mı?" sorusuna, "Ben hiç bir zaman hedefini vuran biri olmadım. Hedeflerimden de hiçbir zaman vazgeçmedim. O yüzden hedef belirlemiyorum. Her şey olacağına varıyor. İyi şeyler umut ediyorum. Ben geceleri sosyal medyada, hayranlarımla konuşup sohbet etmeyi çok seviyorum" dedi.
"Rap söyleyen biri ile düet yapar mısınız?" sorusuna sanatçı, "Kimse ile düet yapmam. Yıldız Tilbe, şarkılarına devam edeceğim. Eteğimi dört yıl önce aldım ama nereden aldığımı hatırlamıyorum. Pazardan da alışveriş yaparım, mağazadan da. Pazara giderken kamufle olup gidiyorum ancak o zaman rahat geziyorum. Özgürlük güzel. Tarkan da bunu yapıyor" dedi.
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