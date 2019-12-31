Şebnem Bozoklu kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Şebnem Bozoklu kim, kaç yaşında, nereli?
Şebnem Bozoklu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye konuğu Şebnem Bozoklu kimdir sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. TV 8’de yayınlanan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programına katılan ünlüler merak ediliyor. Programı takip edenler Şebnem Bozoklu kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Şebnem Bozoklu hakkında merak edilenler…
Şebnem Bozoklu kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu Şebnem Bozoklu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konukları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok dizi ve sinema filminden hatırlanacak yetenekli oyuncu Şebnem Bozoklu da programı izleyenlerin merak konusu oldu. İşte, Şebnem Bozoklu'nun hayatı!
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
Canım Ailem, Bizim Yenge ve Ulan İstanbul dizileriyle tanınan Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğu olan Şebnem Bozoklu'nun çocukluğu Suadiye'de geçti.
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı.
Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.Canım Ailem dizisi Şebnem Bozoklu'nun dönüm noktası oldu. Başarılı oyuncu Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülüne lâyık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.22 Eylül 2010'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda İç Mimar Emre İzer ile evlendi. Evlilikleri 2016 yılına kadar sürdü.
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