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1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
1966'DA BAŞLAYAN 80 BÖLÜMLÜK ORİJİNAL UZAY YOLU DİZİSİNİN, İLK PİLOT BÖLÜMÜ DE DAHİL TÜM BÖLÜMLERİNDE YER ALAN KARAKTER HANGİSİDİR?

1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yılba��ı özel programında sorulan 1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan 1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir?

A: Kaptan Kirk

B: Mr. Spock

C: Teğmen Uhura

D: Dr. McCoy

Doğru cevap: Mr. Spock

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