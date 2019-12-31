1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir?
1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yılba��ı özel programında sorulan 1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!
1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan 1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!
1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir?
A: Kaptan Kirk
B: Mr. Spock
C: Teğmen Uhura
D: Dr. McCoy
Doğru cevap: Mr. Spock
kalan karakter 1000
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