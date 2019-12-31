O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?

Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konukları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok dizi ve sinema filminden hatırlanacak yetenekli oyuncu Berrak Tüzünataç da programı izleyenlerin merak konusu oldu. İşte, Berrak Tüzünataç’ın hayatı!

Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programına katılan ünlüler merak ediliyor. Programı takip edenler Berrak Tüzünataç kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler…

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Birsen Berrak Tüzünataç (d. 2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir.

Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Son olarak Filinta dizisinde 'Farah' karakterini canlandırdı.