O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?
Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konukları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok dizi ve sinema filminden hatırlanacak yetenekli oyuncu Berrak Tüzünataç da programı izleyenlerin merak konusu oldu. İşte, Berrak Tüzünataç’ın hayatı!
Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programına katılan ünlüler merak ediliyor. Programı takip edenler Berrak Tüzünataç kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler…
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
Birsen Berrak Tüzünataç (d. 2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir.
Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Son olarak Filinta dizisinde 'Farah' karakterini canlandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı
- EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!
- Meriç Aral kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 'Baba Parası' filmine ünlü isimlerden tam puan geldi!
- O Ses Türkiye 2020 yılbaşı bölümünde sürpriz isimler
- Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!
- Ebru Şahin'den anlamlı kutlama
- Yağmur Aşık hakkında hapis cezası
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?
- Meriç Aral kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- 80 milyon TL çekilişi | Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! - Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama..
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?