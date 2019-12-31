Alişan kazandığı tazminatları bağışlıyor
Alişan önceki gün bir alışveriş merkezinde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından sık sık eşi Buse Varol ve oğluyla paylaşımlar yapan Alişan, kendisine ve ailesine hakaret eden takipçilerinden kazandığı tazminatlarla yardım kuruluşlarına bağış yaptığını açıkladı.
Alişan, geçen gün bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Mini bir konser veren şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, yılbaşında Ankara'da sahne alacağını, eşi ve oğlunu da yanında götüreceğini söyledi.
Oğlu Burak ile ilk kez yeni yıla gireceğini belirten Alişan "Bu sene ilk defa oğlum ile birlikte yeni yıla gireceğim. Bir ay sonra da Burak'ın doğum günü. 1 yaşına girecek. Benim ailem için heyacanlı bir yeni yıl girişi olacak" dedi.
TAZMİNATLAR HAYIR KURUMLARINA GİDİYOR
Sosyal medyada kendisine hakaret edenlere açtığı davalar hakkında da konuşan Alişan "Daha dün Cuma günü bir dava kazandım. Birine de adli ceza verildi üstüne tazminat davası açacağım. Ben aldığım bütün tazminat davalarını hayır kurumuna bağışlıyorum. Kendime almıyorum" dedi.
Bir davadan 2 akülü tekerlekli sandalye kazandığını da belirten şarkıcı "Önümüzdeki ay onu vereceğiz. Artık edilen hakaret insanların yanına kar kalmıyor. Bunlar bulunuyor ve ceza alıyor. Buradan sesleniyorum; 2020 yılında tanımadığınız bilmediğiniz ve sadece sosyal medyada inandığınız bir şey üzerine kimseye hakaret etmeyin. Beni sevmeyip hoşlanmayabilirler ama kimse kimseye hareket edemez. Belki şuanda 30-40 davam var. Çoğu davayı kazandım" dedi.
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