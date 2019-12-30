Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…
Televizyon ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi televizyon izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Masterchef 2020 yeni sezon ne zaman başlıyor? Geçtiğimiz gün yapılan final oyunuyla şampiyonu belli olan Masterchef’de yeni sezon şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Yarışmanın son şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre ve Alican finalde kıyasıya mücadele etmiş ve şeflerden en yüksek puanı alan Cemre büyük ödülü kazanmıştı.
Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? 2020 Masterchef yeni sezon ne zaman sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Masterchef Türkiye'de heyecan sona erdi. Büyük finalde Cemre ve Alican karşı karşıya geldi ve şefler tarafından yapılan puanlama sonucunda Cemre Uyanık Masterchef 2019 şampiyonu oldu. Programın bitmesinin ardından televizyon izleyicileri Masterchef 2020 ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, sevilen yarışmanın yeni sezonuna ilişkin detaylar!
MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN?
2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Tahminlere göre Masterchef 2020'nin de yaz sonuna doğru başlaması bekleniyor.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.
MEHMET YALÇINKAYA
Mehmet Yalçınkaya Türkiye'nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu'da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye'nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu'ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır. Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar'da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.
SOMER SİVRİOĞLU
25 Mayıs 1971 de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya'ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür. Sidney' ünlü bir Türk restoranı olan Efendy'i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney'in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya'da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya'da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye'de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.
DANİLO ZANNA
İtalyan Şef Danilo Zanna'yı biz Elin Oğlu isimli program ile çok sevdik. 15 Nisan 1982 İtalya doğumlu olan yakışıklı şef Tuğçe Demirbilek ile sevgili olduktan sonra Türkiye'ye geliyor ve restoran daha sonra İtalyan İşi isminde bir program da sunmuştur.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna son olarak Görümce isimi sinema filminde de yer almıştır. Yemek yaparken aksanlı Türkçesi ile yaptığı esprileri ile Türkiye'yi güldürmüş bir isimdir.
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