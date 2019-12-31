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1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
1982'DE DAVİD GRUNDMAN'IN EĞLENCE AMAÇLI ATEŞ ETTİĞİ YAKLAŞIK 8 METRE UZUNLUĞUNDAKİ HANGİ BİTKİ DEVRİLEREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTUR?

1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?

A: Kaktüs

B: Palmiye

C: Muz ağacı

D: Bambu

Doğru cevap: Kaktüs

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