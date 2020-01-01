Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…

Bu hafta diziler var mı? Yılbaşı tatilinin sona ermesiyle birlikte televizyon izleyicileri diziler kaç hafta yok sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam yayınlanması beklenen Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin yayınlanmayacağı kesinleşti. Dizi izlemek isteyen vatandaşlar bu hafta diziler var mı sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılın ilk günlerinde yılbaşı tatili ve reklam anlaşmaları nedeniyle dizilerin yayınlanmadığı biliniyor. İşte, diziler kaç hafta yok sorusunun yanıtı!

Bu hafta diziler var mı sorusu gündeme oturdu. Diziler kaç hafta yok? Yeni yıla girmemiz ve yılbaşı tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar bu hafta diziler var mı sorusuna yanıt arıyor. Televizyonların yayın akışı araştırılıyor. 1 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman dizisinin yayınlanması bekleniyordu. Ancak Kuruluş Osman dizisi bu hafta yayınlanmayacak.