Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?
Montenegro haritadaki yeri yoğun şekilde sorgulanıyor. Montenegro ülke mi? Montenegro nerede sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Sefirin Kızı dizisinde karakterlerin “Montenegro” seyahatinin ardından Montenegro nerede sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Montenegro haritadaki yeri hakkında merak edilenler!
Montenegro nerede? Montenegro haritadaki yeri nedir sorusu gündem oldu? Montenegro ülke mi? "Sefirin Kızı" adlı dizide karakterlerin Montenegro'ya seyahat etmesi nedeniyle Montenegro nerede sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye'de Karadağ olarak bilinen Montenegro, Avrupa'nın son yıllarda yükselen turizm cenneti olarak tarif ediliyor. Dağları, gölleri ve tarihi dokusu ile adeta büyüleyici bir ülke olan Karadağ'ın başkenti Podgorica olarak bilinmektedir. Karadağ'ın bilinen Uluslararası adı Montenegro'dur.
MONTENEGRO NEREDE?
Son yıllarda Türk vatandaşları tarafından da sıkça ziyaret edilen Karadağ diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha ucuz bir ülke olarak bilinmektedir. Karadağ uluslararası adıyla Montenegro'ya 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmemektedir.
KARADAĞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Karadağ; yeşil dağları ve turkuaz deniziyle 'Balkanların cenneti' olarak da anılmaktadır. Doğası, sıcakkanlı insanları ve güvenilirliği sayesinde turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz bir ülkedir.
Ülkenin başkenti Podgorica'dır.
Resmi dil olan Karadağca dışında Sırpça, Boşnakça, Arnavutça gibi diller de konuşulmaktadır.
Para birimi olarak Euro kullanılmaktadır.
Yerel saat Türkiye saatine göre 1 saat daha geridir.
Karadağ'a yapılan, süresi 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmemektedir.
LOKASYON / KONUM
Güneydoğu Avrupa'da yer alır. Doğusunda Kosova, güneydoğusunda Arnavutluk, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile komşudur. Güneyinde Adriyatik Denizi yer alır.
EN ÇOK ZİYARET ALAN ŞEHİRLERİ
Podgorica, Kotor, Budva, Tivat, Centinje, Niksıc, Herceg Novi, Zabljak
MONTENEGRO'DA GEZİLECEK YERLER
PETROVAC
Petrovac, temiz denizi ve uzun sahili ile ilgi görüyor. Şehrin tamamı, sahile kolayca ulaşabileceğiniz büyük turistik oteller ve pansiyonlardan oluşuyor. Tarihle dokunmuş diğer kent ve kasabalarına nazaran daha modern bir yerleşim yeri olan Petrovac, Akdeniz'in kalabalık otel ve sahillerinden sıkılanlar için güzel bir tercihtir.
KOTOR
Tarihi dokusu, mükemmel denizi ve sakinliği ile büyüleyici Kotor UNICEF'in koruması altındadır. Tamamını yürüyerek yaklaşık üç saatte gezebilirsiniz.
VİRPAZAR VE SKADAR GÖLÜ
Balkanların en büyük gölü olan Skadar, Arnavutluk'la Karadağ arasında da sınır oluşturuyor. Gölü gezmek için Vir kıyısından kalkan tekneleri kullanabiliyorsunuz.
Gölün içinde Osmanlıların sınır için inşa ettiği daha sonrasında hapishane olarak kullanılan Grmožur kalesi var. Bir kısmı Nilüfer çiçekleri ile kaplı olan gölde çok çeşitli balık ve kuşlar mevcuttur.
RİJEKA CRNOJEVİCA
Skadar gölünün bir başka kıyısıdır. Burada yerleşimden çok restoran ve kafeler bulunmaktadır.
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