Arzum Onan yurt dışına açılıyor

Arzum Onan oyunculuğa ara vermesinin ardından heykeltıraşlığa yönelmişti. Geçtiğimiz yıl sergi de açan Onan yurt dışına açılıyor. Antalya’da kişisel sergisi olduğunu söyleyen Onan, İtalya ve başka birkaç ülkede sergi açmaya hazırlandığını söyledi.

Oyuncu Arzum Onan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Oyunculuğa ara verip heykeltıraşlığa yönelen Arzum Onan, yurt dışına açılmaya hazırlandığını söyledi.

Sanatçı, "Antalya'da heykel üzerine bir kişisel sergim var. Daha sonra İtalya ve başka birkaç ülkede olacak. Bunun heyecanını yaşıyorum" açıklamasını yaptı.