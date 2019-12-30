Nusret yıldız futbolcular Karim Benzema ile Mario Götze'yi ağırladı
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Dünya çapındaki restoranlarında sık sık ünlü isimleri ağırlayan Nusret, yine kural bozmadı. Türk şef, bu sefer Dubai'deki restoranında Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ile Borussia Dortmund'ın ünlü futbolcusu Mario Götze'yi ağırladı.
Dünya çapındaki restoranlarında ünlü futbolcuları ağırlayan Nusret Gökçe, kural bozmadı.
Türk şef, önceki gün Dubai'deki restoranında Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ile Borussia Dortmund'ın ünlü futbolcusu Mario Götze'yi ağırladı...
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