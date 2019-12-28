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Hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından oksijen tüplerinden temiz hava satılmaya başlanmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
HANGİ ŞEHİRDE HAVA KİRLİLİĞİNİN YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKMASININ ARDINDAN OKSİJEN TÜPLERİNDEN TEMİZ HAVA SATILMAYA BAŞLANMIŞTIR?

2019'da hangi şehirde hava kirliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24 TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

2019'da hangi şehirde hava kirliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24 TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?

A: Yeni Delhi
B: Şanghay
C: Kiev
D: Buenos Aires

Doğru cevap: Yeni Delhi (A)

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