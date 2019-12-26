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Merve Boluğur'dan ilginç paylaşım!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019
MERVE BOLUĞUR'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Son dönemde tükenmişlik sendromuna yakalandığı konuşulan 'dan ilginç paylaşım. Önceki gün makyaj yaptıran oyuncu, kendini kaplana benzetti.

Son dönemde tükenmişlik sendromuna yakalandığı konuşulan 'dan ilginç paylaşım.

Önceki gün makyaj yaptıran oyuncu, kendini kaplana benzetti.

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