‘Hercai’ yıldızı Ebru Şahin kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı! Hadise’yi gölgede bıraktı...
Milyonları atv’ye kilitleyen ‘Hercai’ dizisinin yıldızı Ebru Şahin, önceki akşam ‘Şuursuz Aşk’ filminin galasına damga vurdu. Şahin, Raşit Bağzıbağl�� tasarımı kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Oyuncu, sosyal medyada kırmızı elbisesiyle hava atan Hadise’yi gölgede bıraktı.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri topluyor. Güzel oyuncu, önceki akşam başrolündeki 'Şuursuz Aşk' filminin galasına şıklığıyla damga vurdu. Şahin, Özdilek AVM'de gerçekleşen ve ünlü akınının yaşandığı galada kırmızı abiyesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Gala gecesi için özenle hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı.
ŞAHİN FARKINI KONUŞTURDU
Başarılı oyuncunun ateş kırmızı abiyesi geçtiğimiz günlerde Dolce & Gabbana marka 26 bin liralık kırmızı elbisesiyle sosyal medyada hava atan Hadise'yi hatırlattı. Her iki elbise de tasarım olarak birbirine benzetilirken sosyal medyada başlatılan ankette Ebru Şahin, Hadise'yi solladı. Güzelliği ve zarafetiyle ünlü popçuyu gölgede bırakan Şahin'e hayranlarından "Ebru, Türk şıklığıyla kırmızı halıda resmen hadise yarattı" yorumu geldi.
TÜRK ŞIKLIĞI
Ebru Şahin, Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı tasarımı kırmızı elbisesiyle herkesi büyüledi.
Ünlü oyuncu, şıklığının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da hayranlarından övgüleri topladı.
PAPUCU DAMA ATILDI
Stili için servet harcayan Hadise, şıklık konusunda Ebru Şahin'in gerisine düştü.
27 Aralık'ta vizyona girecek filmin diğer başrolü İsmail Hacıoğlu, gıda zehirlenmesi nedeniyle galaya katılamadı.
Başrol oyuncuları Ebru Şahin, Burcu Kara ve Ruhi Sarı, film ekibiyle kırmızı halıda basının karşısına geçti. Ekibin heyecanı yüzlerine yansıdı.
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